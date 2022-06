Projektowanie kuchni – o tych rzeczach trzeba pamiętać!

To w jakim stylu urządzimy kuchnię zależy wyłącznie od naszych podobań estetycznych. Niezależnie od stylu, jaki wybierzemy będziemy w stanie znaleźć meble i wyposażenie, które będzie do niego pasować i jednocześnie komponować się z odpowiednio zagospodarowaną przestrzenią (w małych, jak i dużych kuchniach). Dla tych, którzy uwielbiają sielski klimat i przytulną atmosferę, kuchnia rustykalna powinna się sprawdzić. Wiszące warkocze czosnku, drewniane, solidne meble i miedziane dodatki – stworzą niepowtarzalną atmosferę. Jeśli wolicie przyjemne wnętrza, ale urządzone raczej z nutą delikatnej słodyczy, jednocześnie stawiając na proste rozwiązania, dobrze sprawdzi się kuchnia w stylu skandynawskim i minimalistycznym. Nowoczesne kuchnie mają to do siebie, że wyglądają surowo, ale jednocześnie elegancko. Połyskliwe fronty i gładkie blaty to ich znak rozpoznawczy. Dla tych, którzy zamiast bieli, pastelowych i generalnie jasnych kolorów, i wolą bardziej mroczne wnętrza, idealnie sprawdzi się styl industrialny, który podkreśla surowość przestrzeni. Jeśli jednak wolicie ponadczasową klasykę, która zawsze się sprawdzi, to angielskie kuchnie powinny być strzałem w dziesiątkę! Kilka porad dotyczących stylu angielskiego znajdziecie w tym artykule: Kuchnia w stylu angielskim – jak ją urządzić?