Pralka nie jest ozdobą mieszkania – tak ją ukryjesz!

Zaczniemy od alternatywy, o której na pewno warto wspomnieć. Dziś, budując dom lub planując rozkład mieszkania rozważamy takie kwestie jak stworzenie dodatkowego pomieszczenia na garderobę lub… pralnię i suszarnię. Dlaczego? Ponieważ są to tematy czysto użytkowe, które nijak się teraz mają do nowoczesnej definicji pięknej sypialni lub łazienki. Chodzi o to, że coraz częściej postrzegamy intymną przestrzeń indywidualnie i chcemy posiadać pokoje, które służyć nam będą, tylko i wyłącznie do określonej, jednej, relaksacyjnej funkcji, czyli na przykład odpoczynku lub kąpieli. Natomiast czynności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i wszystkie inne obowiązki z tego wynikające wolimy zamknąć za osobnymi drzwiami. Dzięki temu łatwo można schować ewentualny bałagan, a my możemy cieszyć się łazienką w stylu SPA!

Jeśli nie mamy oddzielnego pomieszczenia na prace domowe tego typu, zawsze możemy rozważyć miejsce na zainstalowanie pralki w kuchni lub nawet w przedpokoju! Jeśli tylko techniczne aspekty sprzyjają nam w tym pomyśle, odpowiednie meble wykonane na wymiar, dopasowane stylistycznie do całej reszty wystroju pomieszczenia mogą być kolejną, ciekawą alternatywą na odciążenie łazienki z funkcji pralni.