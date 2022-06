homify 360°: dom nad stawem w Grojcu

Budując na skarpie, trzeba wziąć pod uwagę zróżnicowane poziomy terenu, możliwość jego osuwania się w przyszłości i spływu wraz z wodą deszczową. Najważniejszy jest wybór odpowiednich fundamentów. Najlepiej na tak wymagającej działce sprawdzają się fundamenty schodkowe, o zróżnicowanej wysokości schodów, w zależności od stopnia nachylenia terenu.

W tym przypadku różnicę poziomów wyrównano zagłębiając jeden z jego poziomów i ukrywając go w skarpie, tworząc tym samym pomieszczenie na otwartą strefę dzienną. Świetnie komponuje się on z dominującymi w ogrodzie kamieniami i ścieżkami, dopasowując się do nich zarówno kolorystycznie, jak i pod względem tekstury. Właściwa bryła domu nałożona została niejako na dolną część, zakrywając ją, a fragment, który poza nią wystaje, przeznaczono na taras. Okala on dom z każdej strony, pełniąc rolę węzła komunikacyjnego.