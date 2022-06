Wiejska chatka w bardzo nowoczesnym stylu!

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że patrzymy na wiekową rezydencję, może poddaną w pewnym momencie renowacji. W rzeczywistości to nowo wzniesiony budynek z czterema sypialniami, na miejscu małego bungalowu. Odsłonięta drewniana konstrukcja, dachówka, obok szopa kryta gontem, tradycyjne ogrodzenie… wszystko to sprawia, że dom, który pokażemy Wam dzisiaj, to kwintesencja rustykalnego uroku. Jednak tylko z zewnątrz! Wnętrze tego jednorodzinnego domu okaże się gratką dla wielbicieli stylu nowoczesnego. Firma budowlana Citi Construction & Developments Ltd zadbała o to, by w najmniejszym calu zrealizować kontrastujące marzenia przyszłych mieszkańców.

Czy tradycję i nowoczesność da się pogodzić? Czas wybrać się w podróż do Wielkiej Brytanii i poszukać odpowiedzi…