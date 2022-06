Siła prostoty!

Czy prostota kiedyś może się znużyć? Przypomina się nam bajka o księciu, który poszukując kandydatki na żonę, ogłosił konkurs, by każda zainteresowana dama przygotowała dla niego najpyszniejszy posiłek. Po spróbowaniu nieskończonej ilości wykwintnych deserów, najbardziej zasmakował mu chleb przyniesiony przez córkę rybaka. Jak ta historia ma się do budynku, o którym chcemy dzisiaj mówić? Otóż on także udowadnia, że czasem mniej znaczy więcej. Do tego znajduje się niedaleko morskiego brzegu.

Y7-house został zaprojektowany przez japońskie studio Architect Show. Architekci zostali postawieni przed zadaniem stworzenia domu na ogromnej działce na wzgórzu, skąd rozlega się zapierający dech w piersiach widok…

Czy udało im się w pełni wykorzystać potencjał tej niesamowitej lokalizacji? Przekonajmy się…