Co można zrobić ze starym garażem?

Przydomowy garaż stał nieużywany. Nie był miejscem do zaparkowania samochodu, ponieważ już kiedyś pojawił się pomysł wykorzystania go w celu powiększenia przestrzeni mieszkalnej. Część prac wykonano, tylko po to, by potem je porzucić. W ten sposób garaż stał się graciarnią, nad którą szybko stracono kontrolę…