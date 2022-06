10 najpiękniejszych jadalni

Na koniec dowód na to, że piękne są nie tylko duże i okazałe jadalnie. Także na ekstremalnie niewielkiej powierzchni stworzyć można urokliwe i wygodne miejsce do spożywania posiłków. Udowadnia to jadalnia na zdjęciu, także zaaranżowana przez studio Your Interiors. Wykorzystano do tego funkcjonalne meble, takie jak rozkładany biały stolik czy pastelowo niebieskie krzesła, umieszczając je w kącie, gdzie nie zajmują dużo miejsca. W razie potrzeby, stolik można rozłożyć i przesunąć, tworząc dodatkowe miejsca do siedzenia.

Planujesz aranżację jadalni? Dowiedz się Jak dobrać stół i krzesła do jadalni?