Pokój jak z dziecięcych marzeń – 6 pomysłów

Niekoniecznie zamek jest miejscem, w którym chciałaby zamieszkać każda mała księżniczka. Indiańskie tipi to jeden z elementów, który bez większego problemu możecie wprowadzić do przestrzeni zajmowanej przez Wasze dziecko i tym samym sprawić, że spełni się jego marzenie. To również znakomity sposób na wydzielenie dziecku osobnej przestrzeni do zabawy. Specjaliści z LUCKY KIDS doskonale wiedzą co drzemie w duszy małych rozrabiaków. To różowe tipi bez wątpienia wywoła uśmiech na niejednej dziecięcej twarzy!