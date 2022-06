Metamorfoza starego szeregowca

Dom, którego transformację opiszemy dzisiaj w ramach serii „przed i po”, jest przykładem wyjątkowej metamorfozy, zważywszy na to, w jak opłakanym stanie znajdował się wcześniej. W holenderskim mieście Harlem dom ten wyglądał, jakby przetrwał pożar i nigdy nie został po nim odnowiony. Dramatyczny stan, w jakim się znajdował był widoczny zwłaszcza, gdy porówna się go do zadbanych sąsiednich budynków w szeregu. Biuro architektoniczne Puurbouwen przybyło jednak na ratunek i dokonało fantastycznej metamorfozy, przywracając ten dom do życia. Zobaczcie oszałamiające efekty, zwłaszcza w środku!