Nowoczesna łazienka – 5 przykładów

Szkło jest jednym z ulubionych elementów nowoczesnych aranżacji. Wykonywane są z niego różne elementy we wnętrzach, jednak najczęściej służą one projektantom do tworzenia ścian. Eksperci z RS+ ROBERT SKITEK postanowili pójść na całość i wykorzystali je w projekcie swojej łazienki. Zwróćcie uwagę jak niesamowicie one komponują się z białymi elementami tej przestrzeni! Połączenie jasnych odcieni i przezroczystości to klasyk w nowoczesnych wystrojach. Nie ulega wątpliwości fakt, że w tym wnętrzu szklane ściany to nietypowe rozwiązanie. Szczególnie polecamy je osobom odważnym i lubiącym eksperymenty związane z urządzaniem mieszkań!