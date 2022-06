Dom w Krakowie z zaskakującym ogrodem zimowym

Jeszcze inne oblicze tego intrygującego domu jednorodzinnego widzimy na tym zdjęciu, przedstawiającym ogród zimowy. Nawiązuje on do kształtu całości bryły, gdyż ma jak i ona dwuspadowy dach. Opiera się na solidnej drewnianej konstrukcji z charakterystycznymi dla wiejskiej zabudowy balami powstrzymującymi strop. Całość jest przeszklona, wpuszczając do wnętrza mnóstwo naturalnego światła. Ogród zimowy urządzono wygodnie i ze smakiem, stawiając na komfortowe, ale eleganckie meble i przytulne dodatki. Zielona roślinność dba o naturalny klimat we wnętrzu, a liczne przeszklenia sprawiają, ze jest ono stale połączone ze środowiskiem naturalnym na zewnątrz.