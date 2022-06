Niewielki dom za niewielkie pieniądze?

Gdy wielkomiejski tryb życia zaczyna nas przytłaczać, zaczynamy zastanawiać się, jak wspaniale byłoby spakować nasz dom i przenieść go nad morze, w góry czy nawet do lasu.

To nierealistyczne marzenie nabrać może bardzo rzeczywistych kształtów dzięki domowi, który zaprojektowało niemieckie studio pilzarchitektur. Modułowe domy zredukowane zostały do minimum niezbędnej przestrzeni mieszkaniowej, ich różne wersje pozwalają jednak na jej elastyczne poszerzenie, czy to o biuro, czy też pokój gościnny.

Zobaczcie, jak wygląda jeden z takich modeli przenośnych domów i w czym tkwi ich sekret!