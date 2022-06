Upcykling – oryginalny sposób na aranżację wnętrz!

Świeczki są wyjątkowo popularne wśród wszystkich fanów DIY (z angielskiego Do It Yourself, czyli zrób to sam). Jeśli w domu mamy stare, zużyte już świeczki, a raczej pozostałe po nich kawałki wosku – to nie powinniśmy ich wyrzucać, ale przetopić na nową świeczkę. Własnoręczne wykonanie świec jest prostym zadaniem, a będziemy do tego potrzebować starych świeczek, oprócz tego przyda nam się knot i wszystkie dodatki, jakie przyjdą nam do głowy. Suszone płatki kwiatów, skórka pomarańczy, goździki, a może muszelki? Kolejnym krokiem jest przygotowanie naczynia na formę do której przelejemy roztopiony wosk. Jak bezpiecznie roztopić wosk? Włóż stare świeczki (bez knotów) do ceramicznego naczynia – może to być kubek lub miseczka – a następnie dodaj do gorącej kąpieli, czyli do garnka z gorącą wodą. Gotuj przez chwilę, aż wosk się całkowicie rozpuści. Jeśli w foremkach na świeczki masz już włożony knot i dodatki w postaci suszonych płatów kwiatów lub np. aromatu zapachowego, zalej formę woskiem i poczekaj aż ostygnie. Tak przygotowana świeczka będzie świetnym dodatkiem do domu i nada się również na prezent!