Ogrody frontowe z efektem WOW!

Ogród frontowy potrafi być dużym wyzwaniem, jeszcze bardziej dla niedoświadczonych aranżatorów. Często pragniemy by wyglądał znakomicie, a przy tym był użyteczny. Dobrze rozplanowana ścieżka do domu, wjazd do garażu lub miejsce postojowe dla drugiego samochodu to tylko kilka części ogrodu frontowego, które pragniemy włączyć do projektu. Z drugiej strony, przestrzeni przed domem nie możemy zdominować utwardzoną powierzchnią, która sprawi bardzo nieprzyjemne, surowe wrażenie. W tym przypadku szczególnie powinniśmy zadbać o odpowiednie proporcje powierzchni zielonej i utwardzonej.