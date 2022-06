Top 5 tygodnia – domy, w których spełniają się marzenia!

Jeden rzut oka na tą nieruchomość i pomyślicie, że to dom na krańcu świata! Odważnie wzniesiony na samym skraju wzgórza dom dumnie spogląda na otaczające go niesamowite widoki. To miejsce śmiało można nazwać azylem, do którego każdy z chęcią się uda w momencie, gdy zechce uciec od zgiełku miejskiego i całej reszty świata… ale także nic nie stoi na przeszkodzie, by zamieszkać go na dłużej! Przekonajcie się sami jak wygląda i ile kosztuje ta 65 – metrowa okazja!