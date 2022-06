Najdziwniejszy dom świata!

Living Big in a Tiny House

Living Big in a Tiny House

Wnętrze domu jest nadzwyczaj dobrze wyposażone, znajdują się w nim wszelkie niezbędne udogodnienia umożliwiające mieszkańcom prowadzenie normalnego trybu życia. Na powyższym zdjęciu możecie zaobserwować kuchnię urządzoną w rustykalnym stylu, nie różni się one wiele od standardowych kuchni w małych mieszkaniach. Znajduje się w niej absolutnie wszystko: lodówka, piec, chlebak, zlewozmywak, miksery, mnóstwo koszyczków i pojemników, słoiki, kwiaty oraz sporo miejsca na przechowywanie. Posiadanie własnej kuchni pozwala rodzinie na samodzielne gotowanie bez względu na miejsce ich aktualnego położenia, np. w głębi lasu, na szczycie gór czy przy bezludnej plaży. Jedynie, co właściciele muszą raz na jakiś czas zrobić, to uzupełnić zapasy żywności po drodze.

W tej jednak kuchni ważne jest to, by przed kolejnym wyruszeniem w drogę odpowiednio zabezpieczyć poszczególne elementy tak, by w przypadku wyboistej drogi nic nie pospadało z szafek i nie potłukło się.