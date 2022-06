homify 360°: nowoczesny dom wśród zieleni

Bryła budynku o prostym, geometrycznym kształcie zdeformowana została poprzez liczne wycięcia, dzięki którym wytworzono funkcjonalne obszary domu. Strefa wejścia i garaż zlokalizowane zostały pod niewielkim zadaszeniem, na którym umieszczono obszerny taras. Z tej strony fasadę cechują niewielkie okna, wpuszczające do wnętrz odrobinę światła, ale nie pozwalające na to, aby widzieć, co dzieje się w środku. Zatem fasad od strony ulicy cechuje zamknięcie i odizolowanie, architekci skupili się na zapewnieniu mieszkańcom prywatności i intymności.