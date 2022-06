Przed i po: renowacja tradycyjnego domu z cegły

Przestronna kuchnia, oddzielona od strefy dziennej za pomocą dużego blatu, nawiązuje swoją kolorystyką do zewnętrznej fasady. Szara zabudowa kuchenna o połyskujących frontach gwarantuje mnogość miejsc do przechowywania. Biały blat to nie tylko powierzchnia robocza, ale także miejsce gdzie, zlokalizowano kuchenkę elektryczną. Drewniane elementy wprowadzają do wnętrza nieco naturalności, ale także przytulności.

