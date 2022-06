homify 360°: dom marzeń z nieziemskim widokiem

Projekt tego domu został opracowany przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych z dziedziny architektury i budownictwa. Okres trwania budowy, od momentu jej planowania do oddania domu do użytku inwestorów, trwał pięć lat i zakończył się w 2012 roku. Dom fascynuje stylem, rozmiarem, technologią, nowoczesnością oraz jakością. Jest to z całą pewnością budynek, obok którego nie można przejść obojętnie!