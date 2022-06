Zwykły dom z niezwykłym sekretem!

Rozpoczynamy naszą wizytę wchodząc od tyłu, przez werandę. To tutaj skupia się życie domowników w miesiącach letnich, ponieważ mają stąd łatwy dostęp do kuchni oraz głównego salonu. A do tego tuż obok czeka na nich basen! Choć fotografia może nie do końca oddaje jego splendor, jest on podgrzewany, a widoczna powyżej pokrywa chroni zarówno przed deszczem jak i słońcem.

Z tej perspektywy możemy docenić konstrukcję budynku. Gra linii dachu oraz taniec modułów są tutaj bardzo wyraźne. Łącząc się z różnorodnością materiału, dają naprawdę niesamowity efekt końcowy.