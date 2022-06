6 pomysłów aranżacji domu dla miłośników roślin!

Obecnie żyjemy w czasach, gdzie powietrze bywa bardzo zanieczyszczone. Zamiast budować dom poza miastem, możecie w prosty sposób sprawić, by Wasz dom zyskał zdrowy mikroklimat. Wystarczy, że wprowadzicie do niego nieco żywych roślin, które sprawią, że powietrze w domu będzie świeże i rześkie. Co więcej, rośliny bardzo dobrze działają na poprawę naszego samopoczucia. Warto się nimi otaczać pod każdą postacią, ponieważ dzięki nim, świat wydaje się być piękniejszy! Jeżeli z różnych powodów nie możecie posiadać w domu roślinności – jest na to rada. Kwiatowe dodatki nie tylko wprawią Was w lepszy humor, ale i rozświetlą całe wnętrze Waszych domów.

Zobaczcie sami przygotowane przez nas sześć przykładów aranżacji domu, gdzie główną rolę odgrywają właśnie rośliny!