Nowoczesny loft w bieli i szarościach

Ten fragment łazienki zachwyca swoją nowoczesnością, prostotą i skupieniem się na formie. Jeżeli jesteście miłośnikami nowoczesnego designu, ten projekt powinien Wam się spodobać! Niewymuszona elegancja, która przejawia się w gustownym kinkiecie, oraz perforowanych, białych, lśniących płytkach, świetnie współgra z pokryciem ścian nad umywalką lustrami. Nadaje do nowatorskiego wymiaru i rozjaśnia całe wnętrze. Tym, co wyjątkowo urzekło nas w tej aranżacji, jest kształt zlewu – nieoczywisty kształt przywodzi na myśl styl azjatycki, co potęguje czarna oprawa umywalki. Stosownym pomysłem było zdecydowanie się na czarną armaturę – dzięki temu wszystko świetnie do siebie pasuje!