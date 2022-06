Zabawy z geometrią!

Znajdujemy się u szczytu schodów prowadzących do pracowni artystki. Na pierwszym zdjęciu mogliśmy zauważyć, że człony domu właściwego oraz studia zostały ułożone praktycznie równolegle. Dom jest jednak konstrukcją dwupoziomową, podczas gdy pracownia to jedna ogromna przestrzeń otwarta z niezwykle wysokim sklepieniem. I to jakim! Ogromne panoramiczne okno zapewnia znakomite doświetlenie wnętrza, a biel ścian odbija światło i nie zakłóca procesu twórczego. To pomieszczenie to jednak nie tylko pusty kontener. Fascynujące rzeźby stojące na schodach muszą znakomicie stymulować kreatywność artystki!