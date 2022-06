Kolos wiejskiej architektury!

Ta jadalnia to spełnienie marzeń każdego miłośnika stylu rustykalnego. Przy dużym, kwadratowym stole zmieści się aż ośmioro członków rodziny. Został on wykonany z drewna, inkrustowanego drewnem w innym odcieniu, to jest olejowanym na szaro. Zyskał dzięki temu indywidualny urok, tak charakterystyczny dla mebli w stylu rustykalnym. Z tego samego powodu zdecydowano się na dwa typy drewnianych krzeseł. Tym, co najbardziej wyróżnia styl rustykalny od wiejskiego są akcenty nowoczesności. W tym przypadku sceneria ogromnej przestrzeni otwartej byłaby wystarczająca, jednak wprowadzono jeszcze nowoczesne, kuliste lampy wiszące wysoko nad stołem.

