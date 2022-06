Zwyczajny dom z nadzwyczajnym sekretem!

Uwielbiamy nasz dom i jego fantastyczną lokalizację, jednak z czasem staje się on za ciasny? Co zrobić w takiej sytuacji? Wyjścia są naturalnie dwa: przeprowadzka lub rozbudowa. Jeśli chodzi o drugie rozwiązanie, to powiększyć naszą przestrzeń mieszkalną można na wiele sposobów. Całkowita metamorfoza budynku jest czasem najlepszym pomysłem, chociaż to ogromna inwestycja: kosztowna i długotrwała. Jednak w wielu sytuacjach dobrze zaprojektowana dobudówka powinna w pełni zaspokoić nasze potrzeby.

Mamy nadzieję, że dobudówka, którą wybraliśmy dla Was dzisiaj, stanie się inspiracją do zmian! Dla urokliwego, ceglanego domu krytego ciemną dachówką nasi architekci z pracowni Wilmotte Architecte zaprojektowali nowoczesną, drewnianą przybudówkę. Spełniła ona wszystkie potrzeby mieszkańców, którzy marzyli o wygodnym ogrodzie zimowym. Dodatkowo, odmieniła całkowicie wygląd wiekowego budynku.

Jesteście ciekawi zmian? Czas wybrać się w podróż do Belgii…