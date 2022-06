Intrygujące kształty nowoczesnego domu!

Gdy do dyspozycji mamy dużą wolną przestrzeń i odpowiednie zasoby finansowe, wówczas stwarzamy projektantom niemałe pole do popisu. Tym razem pokłony należą się niemieckim architektom z miejscowości Bonn. Stworzyli oni przeogromny dom liczący niemalże 275 m2, który zachwyca swoją elegancją i przestronnością. Ich głównym zadaniem było zaprojektowanie otwartej przestrzeni, niemalże bez granic, która w prosty sposób będzie łączyła wnętrze domu z otaczającą go naturą – i trzeba przyznać, wywiązali się oni z tego zadania na szkolną piątkę z plusem! Nie ma wątpliwości, że właściciele tej nieruchomości odnajdą w jej wnętrzu prawdziwy luksus, bowiem każdy jej detal został szczegółowo i perfekcyjnie dopracowany. Co tu dużo mówić, sprawdźcie sami jak wygląda to cudo z bliska!