36-metrowy domek marzeń!

Budowa tradycyjnego domu wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i kilkuletnim oczekiwaniem na jej ukończenie… a co w przypadku, gdy śpieszy się nam do posiadania swojego własnego gniazdka i nie chcemy tyle czekać? Na przeciw naszym potrzebom wychodzą współcześni architekci i to właśnie w tym celu projektują oni prefabrykowane domy! Studio architektoniczne Colectivo Creativo z Kolumbii oferuje swoim klientom prefabrykowane, modułowe domy, gdzie w zależności od potrzeb można wybrać pomiędzy czterema rozmiarami od S do XL, gdzie poszczególne powierzchnie wynoszą: S – 28,5 m2, M – 36 m2, L – 80,5 m2, XL – 113,8 m2. Domy te można potraktować jako domy wakacyjne, krótkoterminowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie by je komfortowo urządzić i zamieszkać na stałe. Ich niewątpliwą zaletą jest szybki czas realizacji oraz łatwy montaż i demontaż przy użyciu minimalnych narzędzi. Osoby, które zdecydują się na takie rozwiązanie muszą jedynie poprzez firmę zamówić nieruchomość i ustalić dogodny termin, kiedy to firma przywiezie wszystkie niezbędne części i złoży dom na miejscu, niemalże jak klocki Lego. Prostota postawienia tych domów pozwala na ich usytuowanie nawet w trudniej dostępnych lub nietypowych miejscach, takich jak szczyty gór czy piaszczyste plaże. Jesteście ciekawi, jak wygląda taki dom? Rozpocznijmy zatem zwiedzanie jego wersji M!