Jak urządzić sypialnię na gorące letnie noce?

Niezwykle ważne jest to, aby latem w sypialni zagwarantować odpowiednią cyrkulację powietrza. Liczne okna najlepiej zostawiać otwarte w ciągu dnia, pozwalając wnętrzu wywietrzeć. Przeszklenia wpuszczą do środka naturalne światło i okraczą je słonecznym blaskiem. W letniej sypialni ważne jest poczucie czystości i świeżości, a to najlepiej osiągnąć we wnętrzu o neutralnej kolorystyce, zaaranżowanym przy użyciu naturalnych materiałów. Sypialnia w bieli urządzona przez studio Chałupko Design jawi się dokładnie w taki sposób, gwarantując spokojny sen w „chłodnym” klimacie.