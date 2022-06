Dom otoczony lasem w Markach

Prosta bryła o dwuspadowym dachu została otynkowana na biało, a od strony ogrodu naznaczona została jasno szarym wzmocnieniem, umieszczonym na samym środku, w miejscu stykania się płatów dachu. Intrygującą cechą tego budynku jest fakt, iż jest on asymetryczny- boczna elewacja została wysunięta nieco do przodu od strony ogrodu, co nadaje bryle dynamiki.