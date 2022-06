homify 360°: dom w Austrii o wielu twarzach

Na koniec chcemy zaprezentować Wam także, jak ten wymarzony dom prezentuje się w środku. Dzięki licznym wielkopowierzchniowym oknom wnętrze jest jasne i przestronne, stale korzystające z wpadającego z zewnątrz naturalnego światła. Z każdego pomieszczenia w domu rozciąga się inny widok na okolicę. Co do wystroju, to królują naturalne materiały, takie jak drewno, neutralne kolory ścian i mebli oraz przytulne dodatki i akcesoria, czyniące wnętrza niezwykle ciepłymi.

