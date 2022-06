Stylowe mieszkanie młodej kobiety w Kielcach

Kuchnia zachwyca swoją sterylnością i prostotą – jeżeli nie wierzycie, że sprzęty użytku domowego mogą być dodatkowym atutem wnętrza wpływając na jego estetykę, to ta aranżacja jest dowodem na to, że mogą! Fronty szafek są w odcieniach jasnego drewna i bieli, bez jakichkolwiek uchwytów, dzięki czemu kuchnia pozostaje w pełni minimalistyczna. Wyspa zwiększa powierzchnię roboczą i sprawia, że gotowanie w niej z pewnością będzie czystą przyjemnością! Zwróćcie uwagę na niezwykle modny ostatnio kształt okapu – biały walec jest świetnym uzupełnieniem aranżacji całej przestrzeni i zarazem estetycznym dodatkiem do kuchni! To, co sprawia, że kuchnia nie jest nudna i monotonna, to oddzielenie jej od schodów szklaną taflą i wyeksponowanie intensywnego turkusu, graniczącej z kuchnią ściany.