Najbardziej trendy sofy i kanapy w 2016!

Styl vintage charakteryzuje się bardzo prostym, aczkolwiek ponadczasowym designem i nieprzerwanie od kilkunastu lat towarzyszy nam w prywatnych przestrzeniach. Wykorzystujemy go nie tylko podczas aranżacji domowego zacisza, a także w branży modowej, gdzie łączymy stare elementy akcesoriów z tymi nowymi. Vintage na salony wrócił całkiem niedawno, a prowodyrem tego zjawiska był pokaz kolekcji sukien ślubnych marki Dior, które powstały dzięki silnej inspiracji ponadczasowym, staromodnym pięknem. Co się uznaje za przedmioty vintage? Wszystko to co pochodzi z ostatniego ćwierćwiecza, czyli komody, krzesła, fotele, lampy, a nawet zastawa stołowa. Doskonałym pomysłem na wprowadzenie wyjątkowego klimatu do naszego mieszkania jest wykorzystanie np. kanapy w stylu vintage. Tak jak ta widoczna na zdjęciu powyżej, jest połączeniem bardzo prostej, wręcz minimalistycznej formy, z wyrazistym musztardowym kolorem. Zwieńczeniem tej stylowej konstrukcji jest wykorzystanie naturalnego koloru drewna, które dodało szlachetnego wyglądu oraz sprawiło, że nasza kanapa prezentuje się luksusowo.