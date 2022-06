Wymarzony dom na wsi!

Z salonu przenosimy się do kuchni i jadalni. Nasi architekci specjalnie stworzyli otwartą przestrzeń, która umożliwia swobodne poruszanie się pomiędzy tymi dwoma strefami. Jak widzicie na zdjęciu – sercem jadalni jest oczywiście duży, drewniany stół, który zdecydowanie pomieści wiele osób. Dopasowano do niego białe krzesła o nowoczesnym designie, przez co to miejsce wygląda świetnie. W kuchni również nie pomysłowych rozwiązań. Jednym z nich jest na pewno wyspa kuchenna, która stanowi prawdziwy hit wśród obecnych aranżacji wnętrz. Tak urządzona strefa wręcz zaprasza do tego, by coś w niej ugotować!