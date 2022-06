8 kuchni w 8 różnych stylach

W stylu Art Deco specjalną wagę przykłada się do geometrycznych kształtów, kontrastujących ze sobą wzorów i linii. W odniesieniu do kolorystyki, stawia się na wyraziste, ale ciepłe kolory, a wyjątkowo ceni się połączenie czerni i bieli. W Art Deco pozwolić można sobie na ekstrawaganckie zdobnictwo oraz luksusowe materiały- wnętrze tak urządzone charakteryzuje elegancki przepych. Kuchnia od firmy Holtz oddaje klimat Art Deco w nowoczesnym wydaniu. Masywne meble o stylowych białych frontach i czarnych uchwytach gwarantują liczne miejsca do przechowywania. Charakterystyczna wnęka, w której umieszczono kuchenkę elektryczną, wyłożono patchworkowymi płytkami o tym samym wzorze co te, widoczne na posadzce. Kuchnia ta wygląda wyjątkowo dobrze, gdyż korzysta z dużego metrażu, pozwalającego na urządzeniu jej na modłę Art Deco. Styl ten nie jest polecany w małych i ciasnych kuchniach.

