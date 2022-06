5 pięknych białych łazienek

Najszlachetniejszym białym materiałem, jaki możemy wybrać do naszej łazienki, jest marmur. Dodatkowo, jako materiał naturalny jest nieprzewidywalny i zawsze zaskakuje unikatową fakturą, która ożywia duże, białe płaszczyzny. Oczywiście jest to materiał drogi, ale bardzo łatwy w utrzymaniu. Powyższa aranżacja od Spoiwo Studio, pokazuje, jak w białej łazience nawet najmniejszy akcent kolorystyczny może odegrać kluczową rolę – tutaj jest to ocieplające atmosferę drewno.