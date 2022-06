Jaką wannę wybrać? 6 propozycji

W tej pięknej wannie ze srebrnymi, starodawnymi nóżkami, poczujemy się jak prawdziwa arystokracja! Wrażenia dopełnia zaskakująca forma z oparciem, którego walory docenią zwłaszcza fani czytania podczas kąpieli. Aranżacja od Pracowni Projektowej Poco Design, idealnie pasuje do klasycznego, eleganckiego całego domu. Chociaż ustawienie wanny tyłem od źródła naturalnego światła może dziwić, tak idealnie rozwiązuje to problem skośnego sufitu, do którego wrócimy za chwilę.