Jak ciekawie i praktycznie oświetlić łazienkę?

Centralne miejsce na suficie wielu pomieszczeń znajduje się lampa. Zapewnia to w miarę równomierne oświetlenie całego pokoju. Rozwiązanie to możemy zastosować również w łazience, odpowiednio je optymalizując. Warto zdecydować się na ciekawy projekt, nie zajmujący jednak zbyt dużo miejsca, jeśli metraż nas ogranicza. Ważne okaże się również wprowadzenie do łazienki lustra oraz innych elementów, w których światło z naszej lampy się odbije, powiększając optycznie pomieszczenie. Dokładnie tak, jak dzieje się to w projekcie od Architektura Wnętrz Daria Zaremba.