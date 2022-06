5 wyjątkowych drewnianych sufitów

Tego sufitu od deSde pracownia projektowa chyba nikt by nie posądził o tworzenie atmosfery wiejskiej chaty! Drewniane deski w różnych odcieniach brązu zostały użyte do jako obudowa sufitu, nie są elementem konstrukcyjnym ani go nie udają, pełnią funkcję czysto dekoracyjną. Ciekawie zestawiono je z lampami o nowoczesnych kształtach i z wzorem faktury drewna na abażurach. Jednak to zamocowanie luster w metalowych, bogatych oprawach, sprawia, że sufit staje się całkowicie oryginalny!