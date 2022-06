5 doskonałych sposobów na jasny przedpokój

Przedpokój to miejsce przejścia. Tutaj przygotowujemy się do wyjścia z naszej prywatnej oazy na spotkanie ze światem zewnętrznym, tutaj też wracamy i zrzucamy z siebie (często dosłownie) trudy dnia. Ze względu na tą dynamiczną specyfikę przedpokoju, często chcemy poświęcić na niego jak najmniej miejsca, 'nie marnując' przestrzeni, w której autentycznie przebywamy.

Z drugiej jednak strony, to w przedpokoju się ubieramy, szukamy drugiej rękawiczki czy dawno nie zakładanej pary butów. Dlatego też jasny przedpokój to praktyczny przedpokój. Jak jednak go doświetlić, kiedy próżno szukać w nim okna?

Prezentujemy Wam 5 sposobów na jasny przedpokój od homify!