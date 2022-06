5 świetnych pomysłów na dobudówki

Z tej perspektywy nadbudowa prezentuje się całkowicie inaczej. Po pierwsze ma zupełnie inny kształt w porównaniu do oryginalnego budynku. Po drugie, zdaje się być o wiele większa, niż wyglądało to od strony ulicy. Jej masywna bryła całkowicie przesłania pierwszą część domu. Po trzecie, całość struktury nadbudowy wykonano z prefabrykowanych drewnianych elementów, co znacznie ograniczyło koszt i czas trwania budowy.