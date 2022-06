homify 360°: nowoczesny dom na Dolnym Śląsku

Dom, który obsypano licznymi nagrodami i wyróżnieniami- jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają takie właśnie budynki, dobrze trafiliście! Dziś zabierzemy Was na Dolny Śląsk, gdzie wzniesiono dom jednorodzinny, który swoją bryłą miał nawiązywać do tradycyjnej wiejskiej zabudowy regionu. Jeżeli spodziewacie się chaty z drewna pokrytej dachem ze strzechy, to jesteście w błędzie! Dom + to projekt architekta Tomasza Głowackiego ze studia PAG Pracownia Architektury, który w nowoczesny sposób oddaje hołd tradycyjnej architekturze okolicy.