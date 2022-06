Pomysłowe rozwiązania na aranżacyjne problemy w domu!

Kominek w domu to dla wielu prawdziwy luksus. Nie ma nic przyjemniejszego, niż rozniecony w nim ogień, ogrzewający wnętrze w te chłodne, nieprzyjemne wieczory. Największym problemem, który posiadanie kominka nastręcza swoim właścicielom, jest kwestia przechowywania drewna kominkowego. Nie każdy ma jednak możliwość składowania go w ogrodzie. W salonie aranżacji studia Tika widzimy doskonały przykład na to, jak pomysłowo i estetycznie przechowywać można drewno kominkowe. Elegancki stojak z przeźroczystego materiału pozwala na to, aby składować na nim drewno w sposób estetyczny i przyjemny wizualnie. W takiej odsłonie staje się ono ciekawym elementem dekoracyjnym wnętrza, wpisując się w jego kolorystykę i stylistykę.