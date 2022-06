Nowoczesny dom z szykownym wnętrzem!

To już ostatnie zdjęcie tego nietypowego domu. Znajdujemy się właśnie w łazience. Nasi eksperci zdecydowali się wprowadzić do tej przestrzeni wannę, która umożliwia długie, odprężające kąpiele. Dominująca biel w tym wnętrzu została użyta konsekwentnie w stosunku do reszty pomieszczeń tego pięknego obiektu. Zwróćcie uwagę na to, że podczas kąpieli domownicy mogą w pełni się zrelaksować również dzięki obserwacji pięknego, zielonego krajobrazu. Umożliwia to wprowadzenie do tego miejsca ogromnego przeszklenia, które jest wyjątkowo odważną propozycją.

