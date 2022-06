Prysznic bez brodzika- 10 przykładów

Bezbrodzikowy prysznic znajduje się na tym samym poziomie, co reszta łazienki. Umieszcza się go jednak na specjalnie wyprofilowanym fragmencie podłogi, w którym montuje się także odpływ. Jedną z licznych zalet prysznica bez brodzika jest jego estetyczny wygląd. Doskonale nadaje się on do łazienek o relatywnie niewielkim rozmiarze- tak, jak to widać na przykładzie wnętrza zaprojektowanego przez studio DK Architektura Wnętrz. Przeźroczyste przeszklenie oddziela prysznic od pozostałej części łazienki w sposób tak delikatny, że nie zakłóca to jej wizualnego odbioru.