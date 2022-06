Nowe życie starej stodoły!

Dzisiejsza odsłona serii „Przed i po” to projekt niezwykły. Wystarczy spojrzeć na pierwsze zdjęcie, by nasza wyobraźnia zaczęła pracować- czy to dom Hobbita? Czy też siedziba Baby Jagi? Nic z tych rzeczy! Ta stodoła z XVII wieku to siedziba pewnego artysty. Zdecydował się on na przeprowadzenie renowacji tego wiekowego budynku i w tym celu zgłosił się do biura architektonicznego Gwendal Hervé & Monique Bastos Modal Architecture. Zobaczcie, jakie osiągnięto rezultaty!