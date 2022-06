Niesamowity dom niczym z filmu!

Wejście do domu zostało zaplanowane w bardzo pomysłowy sposób. Niewielkie białe drzwi ciężko byłoby zauważyć, w szczególności, że cała elewacja również jest w tym kolorze. By ułatwić wszystkim gościom dotarcie do wnętrza, nasi eksperci zdecydowali się umieścić przy nim duże, zielone kwiaty doniczkowe. Znajdują się one tuż przy wejściu oraz przed schodami prowadzącymi do niego. Teraz od razu widać, gdzie należ się kierować chcąc szybko dotrzeć do środka obiektu.