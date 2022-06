homify 360°: klimatyczny dom z drewna na Mazurach

Klimatyczne miejsce na mazurach to jest to! Dziś zabierzemy Was nad jezioro Jagodne, gdzie obejrzymy wyjątkowy dom letniskowy o tradycyjnej fasadzie i klimatycznym wnętrzu. Zbliżające się wakacje sprawiają, że zaczynamy w marzeniach uciekać z miast i przenosimy się nad morze czy nad jezioro. Co musi spełniać perfekcyjny dom letniskowy, aby pozwolić nam do maksimum wykorzystać wolny czas i zregenerować siły? Odpowiedź znajdziecie w tym przykładzie!

Ten klimatyczny dom na Mazurach, za którego projekt odpowiedzialny jest architekt Tomasz Tubisz ze studia Cubic-Projekt, zadowoli najbardziej wymagających letników- zobaczcie, jak prezentuje się z zewnątrz i w środku!