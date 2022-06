Meble ogrodowe – 7 ciekawych przykładów

W projekcie tarasu od Raca Architekci wykorzystano starodawne, metalowe meble ogrodowe. Malowane na biało idealnie wpasowały się w klimat nowoczesnej przestrzeni, co pokazuje jak uniwersalny jest to projekt. Przyda wyrafinowania zarówno industrialnym, jak i klasycznym ogrodom, trudno wyobrazić sobie konfigurację, do której by nie pasował. Ale uwaga! Gdziekolwiek postawimy te starodawne meble, tam staną się one akcentem determinującym atmosferę miejsca, a od romantyzmu nie ma już ucieczki…