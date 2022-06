Jak zabezpieczyć dom w czasie zimy?

Do zabezpieczenia roślin w ogrodzie przed zimą zwykle przystępuje się, zanim ona nadejdzie. Ale większość szkód w ogrodzie powoduje mróz oddziałujący na rośliny bardziej pod koniec zimy niż na początku. Dlatego jeśli jeszcze nie zabezpieczyliście swego ogródka lepiej zróbcie to teraz. Najbardziej niebezpieczne dla Waszych roślin ogrodowych jest utrzymywanie się silnego mrozu, poniżej -10 C, w dłuższym okresie. Przysłonięcie nadziemnej części rośliny chroni ją przed bezpośrednim uszkodzeniem przez mróz. Używa się do tego materiałów, które przepuszczają powietrze i się nie nagrzewają. Te warunki spełniają: włóknina, mata słomiana, kilkuwarstwowy papier, gałązki świerkowe i sosnowe. Dobrze jest nimi osłonić też glebę wokół rośliny, dzięki czemu mniejsze będą straty wody z podłoża. Rośliny mogą też ucierpieć od ciężaru śniegu. Aby tego uniknąć, należy takie rośliny obwiązać dookoła sznurkiem. Gdyby jednak duży śnieg Was zaskoczył, powinno się go delikatnie i jak najszybciej strząsnąć.