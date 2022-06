6 pomysłów na pawilon ogrodowy

Kremowe zasłony prezentowanego powyżej pawilonu to już nawiązanie do klasycznego namiotu z saharyjskiej pustyni. Zostały one również zaimpregnowane, aby uchronić przed ewentualnymi opadami – Polska to, mimo wszystko, nie Sahara! Konstrukcja z litego drewna jeszcze bardziej przybliży nas do natury i będzie wspaniale harmonizować np. z drewnianym tarasem. Łączenia oraz stopy wykonano z aluminium, dzięki czemu postawienie pawilonu odbędzie się błyskawicznie oraz bezproblemowo.